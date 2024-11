A Madeira foi distinguida, pela 10.ª vez, como o Melhor Destino Insular do Mundo nos prestigiados World Golf Awards, um reconhecimento que, para o presidente do Governo Regional, reflecte o esforço colectivo da Região para oferecer turismo de alta qualidade, sustentável e equilibrado. Miguel Albuquerque destacou a importância desta conquista como resultado do trabalho conjunto da população, profissionais do setor e agentes turísticos.

"Este é um trabalho colectivo. O que temos de continuar a fazer é melhorar cada vez mais a qualidade do nosso destino, dos serviços que prestamos, mantendo o balanço do ecossistema e a sustentabilidade da Madeira", afirmou Albuquerque.

O presidente sublinhou que o turismo deve ser uma força positiva na vida da comunidade local. "A população tem de perceber que o turismo traz riqueza, cosmopolitismo e abertura ao mundo, mas precisamos de garantir sempre um equilíbrio entre o que oferecemos aos visitantes e à população", explicou.

Sobre os desafios futuros, Albuquerque reforçou o compromisso com um turismo mais qualificado e estruturado. "Estamos a oferecer preços mais altos, melhor qualidade de alojamento, organização dos circuitos e a evitar desfuncionalidades. O turismo tem de ser um adjuvante da nossa vivência, algo que ajuda e não algo que destrói", concluiu.

Questionado pelos jornalistas sobre o local onde irá guardar este troféu, Albuquerque, bem-disposto, respondeu de forma humorada: "Já tenho vários, vou entregar ao secretário [Eduardo Jesus] que ele merece".