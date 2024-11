Nuno Morna critica apoios à comunicação social

Nuno Morna (Iniciativa Liberal) contestou a proposta do Governo Regional de actualização dos apoios do programa MEDIARAM, que esta manhã está em discussão no parlamento.

O parlamentar disse ter diversas preocupações graves sobre este diploma. Considera que esta iniciativa é uma intervenção estatal no sector dos media, que vem provocar uma distorção dos princípios do mercado, provocar desigualdades artificiais, numa realidade que comparou com a da Rússia. “Qualquer apoio financeiro vindo do Governo coloca sempre a liberdade de imprensa em risco. Pode levar a pressões”, alertou, criticando o “fomento de dependência perigosa face ao Estado”.

Também Hugo Nunes (Chega) deixou claro que o seu partido não apoia a injecção de dinheiros públicos na comunicação social. Aliás, referiu que a comunicação social é muitas vezes "ferramenta de desinformação e manipulação", promove a "distorção da realidade", é uma "plataforma de propaganda" e ao serviço dos grandes grupos e acolhe "jornalistas tendenciosos".