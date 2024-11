Que tipo de créditos existem em Portugal?

Sem os contratos de crédito, muitos dos nossos sonhos nunca seriam concretizados e não menos necessidades ficariam por satisfazer.

Seja porque um imprevisto atravessou o nosso caminho e trouxe-nos uma factura para a qual não tínhamos, de imediato, os meios monetários para a liquidar, seja porque o nosso automóvel deixou-nos no meio da estrada e nos levou a procurar comprar um novo, a verdade é que a instituição ‘crédito’ é, sem sombra de dúvidas, um parceiro financeiro para todas as situações da nossa vida.

A vida, contudo, é um livro com muitos capítulos e, para cada um deles, existe um crédito específico que lhe garante um final feliz, senão vejamos.

Que diferentes tipos de crédito existem em Portugal?

Abrimos este livro com aquele que é o tipo de empréstimo financeiro mais pedido em Portugal: o crédito pessoal sem finalidade.

1.º Capítulo: Crédito Pessoal sem finalidade

Este crédito tem como principais caraterísticas o facto de não ter uma finalidade definida, isto é, pode ser utilizado na renovação da casa, na compra de mobiliário, roupa ou até no financiamento das férias sem que, para tal, tenhamos de prestar qualquer justificação ao banco ou instituição de crédito onde o contratamos.

Em termos de montantes de financiamento e prazos de reembolso, o crédito pessoal oferece-nos entre 200 euros e 75 mil euros de financiamento e prazos de reembolso entre os 24 e os 84 meses.

Além disto, oferece, regra geral, taxas de juro mais baixas do que aquelas que encontramos num cartão de crédito, mas mais altas do que o tipo de crédito que vamos ver de seguida: o crédito pessoal simples.

2.º Capítulo: Crédito pessoal simples

O crédito pessoal simples ou, tão-somente, crédito simples é uma solução criada para descomplicar a nossa vida financeira, nomeadamente quando precisamos de um pequeno financiamento para fazermos um investimento ou pagarmos uma conta.

Para falarmos de montantes e prazos, temos no crédito simples do Credibom, instituição de crédito Escolha do Consumidor 2024, um bom exemplo.

Na página de crédito simples desta entidade podemos encontrar valores de financiamento que vão dos 3 mil aos 4900 euros e prazos de reembolso entre os 12 e os 60 meses que, depois de aplicadas taxas de juro competitivas, tem como resultado prestações mensais mais reduzidas do que as que encontramos num outro tipo de crédito.

Além de prestações mais leves, este crédito simples Credibom junta a facilidade de contratação e rapidez na resposta, já que todo o processo acontece de forma 100% online.

Online ou não, nem tudo são rosas e, por vezes, precisamos de uma ajuda para resolver um problema financeiro relativo a dívidas e é aqui que encontramos o crédito consolidado.

3.º Capítulo: Crédito Consolidado

Quando a um crédito somamos um outro e, juntos, nos oferecem um total de prestações mensais que colocam uma pressão demasiado grande no nosso orçamento, é altura de pararmos, calcularmos a nossa taxa de esforço e nos dedicarmos a pesquisar por um crédito consolidado.

E porquê um crédito consolidado?

Para começar, o crédito consolidado permite-nos juntar todos os créditos que tenhamos a nosso cargo num só que, por sua vez, apresenta uma taxa de juro mais baixa do que a média dos créditos anteriores, o que acaba por resultar numa única prestação mensal, também ela mais reduzida.

Além disto, podemos ainda dispor de um prazo de reembolso mais alargado e de um financiamento extra para utilizarmos na finalidade que quisermos.

Após a contratação do crédito consolidado, a instituição de crédito irá liquidar todos os créditos que tivermos e ficar como a nossa única credora.

Se, com um crédito consolidado, as nossas dívidas ficam no passado, com um crédito pessoal com uma finalidade específica, podemos dar um novo futuro à nossa casa, carro ou até aos nossos eletrodomésticos.

4.º Capítulo: Crédito pessoal com finalidade

Tal como o nome indica, um crédito pessoal com finalidade específica destina-se a financiar a compra de algo em particular, como um pacote de férias ou um novo carro, por exemplo.

Entre os créditos pessoais com finalidade específica encontramos, assim, o:

- Crédito para férias;

- Crédito automóvel;

- Crédito para obras;

- Crédito Mobiliário e Decoração;

- Crédito Eletrodomésticos.

Ir de férias para um país distante e não levar um cartão de crédito no bolso pode facilitar, em muito, a nossa vida, especialmente porque, por norma, oferece-nos seguros de viagem e saúde que podem ser de enorme mais-valia antes e durante a nossa estadia.

Falamos de um cartão de crédito porque este, tal como as linhas de crédito que tantas vezes vemos associadas a empresas, entram no domínio do chamado crédito renovável/revolving.

5.º Capítulo: Crédito renovável (revolving)

Facilidade de descoberto, cartões de crédito e linhas de crédito inserem-se naquilo a que, comummente, se designa como crédito renovável, ou seja, um tipo de empréstimo que pode ser renovado todos os meses mediante o seu pagamento integral.

Apesar desta vantagem, à qual se somam muitas outras, é recomendável que façamos um uso racional destas soluções financeiras, uma vez que as taxas de juro praticadas são das mais elevadas do mercado.

Com uma gestão financeira adequada e um bom parceiro de crédito poderemos, então, concretizar um dos maiores sonhos da maioria dos portugueses: comprar uma casa.

6.º Capítulo: Crédito habitação

Quando o tema é a compra de casa, entramos no domínio do crédito habitação, uma solução financeira robusta, mas hipotecária, que nos garante montantes de financiamento e prazos de reembolso mais extensos do que todos os créditos anteriores.