Banca e governo em braço de ferro pelo lucro do crédito à habitação

Bom dia. Eis as principais notícias nos jornais nesta manhã, 25 de Novembro de 2024.

No Correio da Manhã:

- "Ajustes diretos polémicos. Antigo governante do PSD fatura 14,8 milhões em Cascais"

- "Empresa de Costa Freire fez o projeto de arquitetura da moradia de 'vice' do município"

- "Moreirense 2 FC Porto 1. Dragão em crise cai no Minho"

- "Estreia de Amorim. Entrada de leão só dá empate"

- "Benfica. Gestão de Lage dá nova pedalada a Dí Maria"

- "Incêndio no Porto. Bombeiros encontram três mortos em pensão"

- "Crédito. Amortizados 27 milhões por dia na dívida da casa"

-"Educação. Escolas contratam professores sem habilitações"

- "Grândola. Cães do chef Ljubomir Stanisic matam ovelhas"

No Público:

- "Banca ameaça com fim da taxa fixa se comissão no crédito da casa acabar"

- "Violência doméstica. 60% das pulseiras electrónicas vigiam agressores"

- "Futebol. FC Porto cai na Taça e contestação a Vítor Bruno aumenta"

- "Verbas do Fundo Ambiental. Governo anunciou 7,3 milhões de euros para ciclovias, mas nenhuma foi construída"

- "Astronomia. O 'maior olho do mundo no céu': telescópio europeu promete uma revolução"

- "Chefe da Armada. Processo de nomeação tem de ser iniciado até quarta-feira"

- "Subida nas pensões. Extra no OE é irrelevante agora mas factura fica para o futuro"

No Jornal de Notícias:

- "Burlas informáticas disparam no Natal e na Black Friday"

- "Moreirense 2-1 F.C.Porto. Taça de lágrimas"

- "Ruben Amorim empatado na estreia"

- "Celorico-Vilar Formoso. Linha da Beira Alta reabre hoje mas não entusiasma"

- "Porto. Incêndio que destruiu pensão provocou três mortes"

- "Matosinhos. Daniela foi atropelada sete vezes pelo antigo namorado"

- "Presidenciais. Gouveia e Melo baralha contas à Direita e Esquerda"

- "25 de Novembro. Militares temem que Abril seja ofuscado"

- "Livros. Grandes heróis da banda desenhada continuam vivos"

No Diário de Notícias:

- "Concursos desertos põem em risco mais de 26 mil casas do PRR"

- "Barómetro DN/Aximage. Ligeira quebra da AD reforça cenário de empate técnico com o PS em caso de eleições"

- "Futebol. FC Porto sai com estrondo da Taça depois de perder 2-1 com o Moreirense"

- "Cinema. 'Juror #2', de Clint Eastwood, nunca será visto nos cinemas"

- "Jaguar choca fãs dos automóveis com campanha inclusiva"

- "25 de Novembro. CDS rejeita que sessão solene na Assembleia da República seja uma provocação"

- "Conferência DemocracI.A. 'A Inteligência Artificial oferece maior qualidade e eficácia nos ataques'"

- "APAV. 'Lei portuguesa sobre o crime de violação não está alinhada com as exigências internacionais'"

- "Ferrovia. Comboios regressam hoje à Linha da Beira Alta"

- "Guerra. Rússia leva centenas de iemenitas ao engano para a frente ucraniana"

- "Segurança. Família de Odair Moniz já apresentou queixa contra a PSD"

No Negócios:

- "Conversa Capital. Pedro Nuno Santos. 'PS chumbará todas as autorizações legislativas' do OE. 'Chegámos a ponderar votar contra a descida do IRC'. Líder socialista diz que é preciso um novo 'relatório Porter'"

- "Venda de imóveis rende 250 milhões ao Estado"

- "Investidor privado. Black Friday: nos serviços há descontos para um ano inteiro"

- "Anacom sem taxas corta financiamento da agência espacial"

- "Ter conta no Novo Banco vai ficar até 18% mais caro"

- "Obrigações. FC Porto usa EUA e retalho para aliviar fardo da dívida"

- "Indústria. Lisgráfica põe marca à venda por 500 euros"

No O Jornal Económico:

- "EDP prepara a sua maior central solar em Portugal"

- "'Portugal está entre a elite mundial na cibersegurança'. Entrevista. Pedro Mota Soares, secretário-geral da Apritel, afirma que as operadoras de telecomunicações têm investido dezenas de milhões de euros 'na criação de capacidades de identificação, proteção e resposta a ameaças' cibernéticas"

- "IRS, património, IVA para a construção, e mais. O que falta clarificar no OE2025"

- "Mercado de trabalho e demografia obrigam a abordar o idadismo laboral em Portugal"

- "Presidente da SEC vai demitir-se quando Trump regressar ao poder"

- "Dona da Tiffosi e fundadora da Salsa é uma das mais poderosas da Moda"

- "COP29 acorda financiamento de 300 mil milhões para países em desenvolvimento"

No Record:

- "Moreirense 2-1 FC Porto. Ao tapete. Crise agrava-se e azuis e brancos estão fora da Taça de Portugal"

- "Jorge Costa e Villas-Boas enfrentaram adeptos em fúria"

- "Benfica. Dí Maria admite mais um ano. Sente-se com capacidade para jogar ao alto nível"

- "Lage passa Amorim. Em média de golos por jogo"

- "Sporting. Todos os olhos em Gyokeres. Tubarões reservaram lugar para amanhã em Alvalade"

- "Inglaterra. Ipswich 1-1 Man. United. Rúben entra com tudo... mas empata"

- "Hóquei em Patins. FC Porto 3-2 Benfica. Dragão abate águia"

No O Jogo:

- "Moreirense 2-1 FC Porto. Taça de Portugal. Castigo máximo. Azuis e brancos perdem na Taça pela primeira vez desde 2021 e estão fora de prova"

- "Vítor Bruno. 'Não fujo, encaro as pessoas de frente'"

- "Contestação e lenços brancos no estádio, tensão na chegada à Invicta"

- "André Villas-Boas e Jorge Costa deram explicações aos adeptos no Porto"

- "Sporting. 'Equipa vai continuar a jogar bem e a ganhar'. Balakov, ídolo dos leões, passa voto de confiança a João Pereira"

- "Benfica. Mónaco é a praia de Di María. Próximos adversários na Champions no pódio das maiores vítimas do argentino"

- "Taça de Portugal. Vila Real-Gil Vicente 0-2"

- "Famalicão-Sta. Clara 0-1"

- "Hóquei em patins. Dragões até ao fim. FC Porto bate (3-2) o Benfica e sobe a líder após clássico com final polémico"

- "Ricardo Ares: 'Ficamos no 1.º lugar, que é onde devemos estar'"

- "Inglaterra. Amorim empata na estreia. Man. United começou a vencer aos 2', mas deixou o Ipswich igualar"

- "Fórmula 1. Verstappen tetracampeão"

E no A Bola:

- "Taça de Portugal, 4.ª eliminatória. Moreirense 2-1 FC Porto. Dragões em fúria. Contestação a Vítor Bruno, Villas-Boas e Jorge Costa sobe (e muito) de tom"

- "Há 16 anos que o FC Porto não perdia três jogos seguidos"

- "'Força para continuar, sei o que faço'. Vítor Bruno"

- "'Fomos bastante superiores'. César Peixoto"

- "Sporting. Amorim tem 60 milhões mais bónus para levar Quenda. Cláusula é de 100 milhões. Manchester United quer garantir já o esquerdino"

- "Benfica. Di María (ainda) espanta o Mundo, Arthur Cabral ganha confiança"

- "Inglaterra. Parecia que sim, mas Ruben ainda não levou a estrelinha. Ipswich 1-1 Man. United"

- "Hóquei em patins. FC Porto derrota o Benfica e assume liderança"

- "Fórmula 1. Max Verstappen garante o tetra"