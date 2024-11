Madeira Internacional Training Center promove 31.º curso MRMI

Decorre de 28 a 30 de Novembro, no Centro de Socorro a Náufragos - Instalações do SANAS Madeira, o 31.º Curso Medical Response to Major Incidents – MRMI, realizado pelo grupo de instrutores do Madeira Internacional Training Center (MIDTC).

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, participou na cerimónia de abertura deste curso de resposta a situações de excepção. O responsável aproveitou para valorizar a formação e para sublinhar o investimento do Governo Regional nesta área, "que tem como objetivo estarmos mais preparados para responder às situações inesperadas, reconhecer o trabalho dos profissionais e alcançar uma maior dignificação da vossa profissão", disse.

O governante acrescentou que os desafios vão continuar a acontecer, daí a importância de estarmos mais preparados e capacitados, pois "só com conhecimento continuaremos a ter respostas eficazes e eficientes que vão proteger as pessoas, os seus bens e o nosso património".

O Curso Medical Response to Major Incidents (MRMI) destina-se aos profissionais das diferentes células de intervenção, face a grandes incidentes com multivítimas. Estão a participar nesta formação pós-graduada mais de 150 profissionais de diferentes áreas de actuação, nomeadamente bombeiros, médicos, enfermeiros, psicólogos, serviços municipais de protecção civil, forças militares e de segurança, polícia judiciária, gestores, assessores de comunicação, entre outros.

O grupo de instrutores é composto por 35 profissionais da área da saúde, protecção civil e forças de segurança.

A formação ministrada é da responsabilidade do MIDTC dirigida pelo médico anestesista, Luís Vale e enfermeiro Rui Faria, profissionais afetos ao SESARAM, e tem como director de curso, o enfermeiro Nicolau Pestana.

Todo este percurso formativo na área da gestão e catástrofe iniciou-se na Região após o evento do 20 de Fevereiro de 2010, e desde então o MIDTC através do seu grupo de instrutores tem liderado esta formação no país. Actualmente contabilizam-se 31 cursos MRMI em Portugal (continente e ilhas) e cerca de 4 mil formandos de diferentes áreas. Ao todo, já foram realizados 14 cursos no continente português, 13 na Madeira e 4 nos Açores.

O MRMI baseia-se num modelo de simulação avançada treinando toda a cadeia de comando, cenário do acidente, transportes, pré-hospitalar, gestão de hospitais face a cenários de multivítimas, triagem, corredores de evacuação e estrutura da comunidade que possa utilizar na resposta a um incidente multivítimas, ou seja, numa catástrofe.