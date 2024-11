Chega retira a sua proposta sobre consumo de drogas sintéticas

O segundo ponto da ordem de trabalhos da sessão plenária desta quinta-feira era a apreciação na generalidade de um projecto de resolução da autoria do Chega que “recomenda ao Governo Regional a implementação e reforço de medidas preventivas ao consumo de drogas sintéticas na Região Autónoma da Madeira”. No entanto, na hora da discussão do diploma, o presidente da Assembleia, José Manuel Rodrigues, anunciou que o partido proponente tinha retirado a sua proposta.

Pouco antes deste anúncio, os quatro deputados eleitos pelo Chega – Miguel Castro, Magna Costa, Hugo Nunes e Celestino Sebastião – abandonaram o plenário.