Rendimento mundial das culturas cresceu de forma constante nos últimos 60 anos

Um estudo sobre a produção global de alimentos indica que o rendimento das culturas cresceu aproximadamente ao mesmo ritmo nas últimas seis décadas, mas os autores alertam que a segurança alimentar futura vai exigir sustentabilidade e acessibilidade.

A investigação do Banco Mundial e da Universidade de Idaho, Estados Unidos, publicada na revista científica Plos One e citada pela EFE, contradiz a opinião generalizada de que o rendimento das culturas estagnou nas últimas décadas, uma vez que as conclusões indicam que cresceu anualmente a um ritmo equivalente a cerca de 33 quilogramas (kg) de trigo por hectare.

Os autores do artigo, John Baffes, do Banco Mundial, e Xiaoli Etienne, da Universidade de Idaho, desenvolveram medidas padronizadas de produção e rendimento para 144 culturas, cobrindo 98% da área agrícola mundial, o que permite comparar a produtividade agrícola de diferentes países e regiões.

Nas últimas seis décadas, grande parte do crescimento da produção deveu-se aos avanços tecnológicos, incluindo o desenvolvimento generalizado e a utilização de variedades melhoradas de culturas.

O estudo observa que não houve qualquer abrandamento percetível no crescimento global do rendimento das culturas durante o período estudado e que quaisquer abrandamentos observados em determinados produtos, regiões ou países foram compensados por aumentos noutros.

Prevê-se que quase 10 mil milhões de pessoas habitem a Terra em 2050, pelo que a produção agrícola será cada vez mais crítica para alimentar a crescente população e, embora as conclusões do estudo sejam tranquilizadoras do ponto de vista do abastecimento alimentar global, os autores chamam a atenção para outros aspetos.

Assim, alertam que a produção sustentável de alimentos e a sua acessibilidade vão continuar a ser desafios para a segurança alimentar global, especialmente face à intensificação das alterações climáticas e ao aumento da procura de alimentos, devido ao crescimento da população e dos rendimentos.