Parlamento fala de tudo menos do conteúdo da petição do SPM

A petição do SPM sobre o subsídio de insularidade proporcionou um debate sobre tudo, menos sobre a petição em causa.

Rui Caetano, do PS e Élvio Sousa, do JPP, referiram a situação da economia regional que não tem repercussão nos salários, perseguições a funcionários e elogiaram o esforço do sindicato dos professores na defesa da classe. No entanto, nada disseram sobre o que os professores pedem.

Face ao discurso dos outros partidos, Nuno Morna, da IL, fez uma intervenção sobre "o brigalhó", para mostrar que estavam a falar de tudo menos da petição.