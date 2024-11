Sindicato lamenta impasse na valorização das carreiras de Vigilante da Natureza e Guarda Florestal

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSSRA) lamenta o impasse em torno da valorização das carreiras de Vigilante da Natureza e de Guarda Florestal, tendo em conta o esforço destes profissionais no desempenho das suas funções.

A delegação deste sindicato esteve reunida com a Secretária Regional da Agricultura, Pescas e Ambiente, no passado dia 18, tendo como finalidade o encerramento do processo negocial da Carreira de Vigilante da Natureza e apresentação de uma proposta de alteração da carreira da Guarda Florestal.

No caso concreto dos Vigilantes da Natureza, não há qualquer avanço na negociação, "ficando a aguardar umas supostas alterações a existir na Administração Pública Regional, incluindo alteração ao sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração pública".

"Quanto à Carreira da Guarda Florestal, este sindicato apresentou uma série de alterações ao diploma da regulamentação da carreira, sem, no entanto, se ter concluído algumas das reivindicações apresentadas", acrescenta o sindicato, em nota à imprensa.

No que respeita aos Vigilantes da Natureza, o sindicato pretende: Criação de mais uma categoria, passando de duas para três; Actualização da tabela salarial; Termos de transição com a criação de mais uma categoria terá de implicar uma verdadeira valorização e não um mero processo administrativo; Actualização dos suplementos remuneratórios; e Atribuição do subsídio de permanência.

Para a Guarda Florestal pretende-se a actualização da tabela remuneratória; actualização do subsídio de turno; atribuição do suplemento de risco; e aceleração das progressões na carreira.