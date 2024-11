Eleições do Comité Olímpico de Portugal agendadas para 19 de Março de 2025

As eleições dos órgãos sociais do Comité Olímpico de Portugal (COP) para o mandato 2025-2029 vão realizar-se em 19 de Março de 2025, deliberou hoje a Assembleia Plenária do organismo.

A Assembleia Plenária aprovou ainda a Comissão Eleitoral composta por Vasco Lynce, Ana Vargas e João Mariz Fernandes, os três nomes propostos pela Comissão Executiva do COP, que escolherão entre si quem será o presidente.

De acordo com o Regulamento Eleitoral do organismo, cabe à "Comissão Eleitoral a organização, monitorização e condução de todo o processo eleitoral do COP, nas suas várias fases, desde a organização do processo e receção de candidaturas até à divulgação dos resultados finais".

Às eleições de 19 de Março são candidatos anunciados José Manuel Araújo, atual secretário-geral da entidade, o ex-presidente da Federação Portuguesa de Atletismo Jorge Vieira, e os antigos secretários de Estado do Desporto Laurentino Dias e Alexandre Mestre.

Ainda segundo o Regulamento Eleitoral, "os documentos necessários à formalização de candidaturas serão disponibilizados pela Comissão Eleitoral, pelo menos, 45 dias antes do ato eleitoral" e a apresentação de candidaturas "deve ser feita até ao 20.º dia anterior à data designada para o ato eleitoral".

Cada uma das candidaturas tem de ser subscrita por "pelo menos um quarto das federações desportivas cujas modalidades figurem no programa dos Jogos Olímpicos" -- serão 34 a partir de 01 de janeiro de 2025.

Artur Lopes assumiu a presidência do COP após a morte de José Manuel Constantino, o pensador do desporto que liderou o organismo entre março de 2013 e 11 de agosto, quando faleceu vítima de doença prolongada, durante a cerimónia de encerramento de Paris2024.

Realizada hoje em Lisboa, a Assembleia Plenária aprovou ainda por unanimidade o Relatório da Missão aos Jogos Olímpicos Paris2024, assim como o Plano de Atividades e Orçamento do COP para 2025.