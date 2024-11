DRS sensibiliza à prevenção da violência contra as mulheres

A Direcção Regional de Saúde (DRS), como entidade parceira do III Plano Regional Contra a Violência Doméstica (PRCVD), associa-se e apoia a 'Campanha Regional Click na Mudança Contra a Violência Doméstica 2024', promovida pela Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, através do Instituto de Segurança Social da Madeira.

Esta é uma iniciativa abrangente, que sensibiliza e convida toda a população madeirense a reflectir e adoptar atitudes e práticas que potenciem o desenvolvimento de relações saudáveis e positivas, combatendo a normalização da violência doméstica, em particular junto dos mais jovens.

"Ambientes promotores de saúde, em contextos offline e online, oferecem um contributo essencial para a segurança, protecção e prevenção da violência contra as mulheres", afirma, acrescentando que a violência contra mulheres não tem fronteiras.

"Constitui a violação mais grave, frequente e generalizada dos direitos humanos das mulheres no mundo e uma forma de discriminação com impacto não apenas nas vítimas, mas na sociedade no seu conjunto, com significativas implicações para a sua saúde física e mental ao longo da vida. Afecta mulheres de todas as idades, classes sociais e níveis de escolaridade, não existindo um único âmbito nas suas vidas que não esteja exposto à ameaça ou à realização de actos de violência, da esfera privada à esfera pública, incluindo o contexto de trabalho e os espaços online", pode ler-se na nota de imprensa.

A violência contra as mulheres, particularmente a violência do parceiro íntimo e a violência sexual, é um problema de saúde pública, podendo afectar negativamente a saúde física, mental, sexual e reprodutiva das mulheres. Está associada ao aumento do risco de lesões, depressão, perturbações de ansiedade, gravidez não planeada, infecções sexualmente transmissíveis, HIV e muitos outros problemas de saúde. A nível mundial, cerca de 1 em cada 3 mulheres foi vítima de violência física e/ou sexual cometida por um parceiro íntimo, de violência sexual sem parceiro, ou de ambas pelo menos uma vez na vida. DRS

Todos os anos é assinalado o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, no dia 25 de Novembro, uma data instituída pela Resolução 52/134 da Organização das Nações Unidas (ONU) que pretende alertar para a violência física, psicológica, sexual e social que atinge as mulheres.