Museu de História Natural do Funchal acolhe tertúlia sobre saúde mental

A Associação Núcleo de Arte e Urbanismo – aNÙ anunciou, hoje, a estreia das 'Conversas aNÙ', um novo ciclo de tertúlias que visa "estimular debates abertos e inclusivos sobre questões fundamentais para a nossa sociedade".

A primeira edição deste projecto, intitulada “Pensar a Saúde Mental na Atualidade”, terá lugar na próxima quarta-feira, dia 27 de Novembro, às 18 horas no Museu de História Natural do Funchal, localizado na Rua da Mouraria, n.º 31.

“As Conversas aNÙ são uma plataforma de diálogo e partilha, onde procuramos construir, em conjunto, um espaço de pensamento crítico e empatia. Esta edição inaugural pretende lançar as sementes sobre a reflexão da importância e dinâmica da Saúde Mental na atualidade”, destaca a organização em comunicado de imprensa.

Durante esta tertúlia serão abordadas questões essenciais para compreender os desafios da saúde mental no mundo contemporâneo, tais como: "O paradoxo da solidão: por que nunca estivemos tão acompanhados e, ao mesmo tempo, tão sós?", "A velocidade do tempo: será o ritmo actual percebido ou real?", "O desafio da sanidade: como nos mantermos equilibrados na era do imediatismo e da funcionalidade?" e "As exigências sociais: qual o seu impacto na saúde mental?".

Este encontro contará com as contribuições de dois especialistas que irão partilhar as suas visões sobre o tema. São eles: Isabel Fragoeiro, doutorada em Saúde Mental e docente na Universidade da Madeira, com ampla experiência académica e prática no campo da saúde mental e Daniel Neto, psiquiatra com doutoramento em Saúde Mental, que trará uma visão clínica e especializada sobre os desafios contemporâneos.

A sessão terá início com um momento poético, que servirá de inspiração para as reflexões que se seguirão. Em seguida, os participantes terão a oportunidade de interagir com os convidados, partilhando perspectivas, opiniões e questões.

O evento é aberto ao público, de entrada livre e gratuita, e destina-se "a todos os que queiram compreender, refletir e partilhar opiniões sobre a saúde mental na atualidade".

Sobre a Associação de Cultura e Arte Nonsense Urbano - aNÙ

A Associação de Cultura e Arte Nonsense Urbano – aNÙ, fundada a 3 de Novembro de 2023, é uma associação cultural sem fins lucrativos que tem como missão promover a expressão artística e cultural e afirmar-se como um veículo para a liberdade, pensamento crítico e inclusão.

Harmonizando as diversas artes e pessoas de diferentes formações, sensibilidades e histórias de vida, a aNÙ pretende divulgar as artes, promover oficinas de criação artística e empoderar grupos vulneráveis através da criação artística.