"Foi necessário salvar o sector da banana", lembra Rui Marques

"É preciso saber de onde viemos", afirmou Rui Marques, numa intervenção sobre a proposta do PS para alterar a legislação do sector da banana.

"Foi necessário salvar o sector da banana", recordou o deputado do PSD que referiu o que foi feito, em 2008, para evitar o "desaparecimento" do sector.

Rui Marques não aceita as críticas de que houve intenção de criar um monopólio, desde logo porque a GESBA é uma empresa pública, mas mostra números do crescimento do sector.

Em relação às críticas feitas à gestão da empresa, lembra que, no ano passado se registou um recorde de produção e que a oferta, nos mercados para onde é vendida a banana da Madeira, ter aumentado. Por isso, os preços baixaram.

"Peguem em cubos de gelo e vão vender para o Ártico", desafiou.

Rui Marques assegura que a revisão da portaria sobre a GESBA está em discussão, mas acusa o PS e o JPP de estarem a colocar em risco uma empresa que garante a sobrevivência do sector.

Na Madeira, lembra, há cerca de 2.900 produtores de banana e a ABAMA, a associação com quem os partidos da oposição reuniram, representa apenas "uma pequena minoria".