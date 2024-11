JPP critica participação de Rui Barreto em nova cooperativa de habitação

O JPP está a realizar umas jornadas parlamentares subordinadas ao tema de habitação.

Na abertura, a presidente do partido elencou um conjunto de aspectos, que demonstram as carências ligadas à habitação na Região e evidenciam a necessidade de maior investimento regional no sector.

Lina Pereira nesse âmbito, criticou a presença de Rui Barreto na nova cooperativa de habitação, recentemente criada.

O JPP critica, eme special, o facto de Rui Barreto ter estado no Governo durante anos, ter-se sentado no Conselho de Governo, onde as questões do PRR foram definidas e, agora integrar uma entidade, que se propõe usar esse tipo de fundos.

Há informação privilegiada, o quem, diz o JPP não deveria acontecer.

"Há quatro dias, foi noticiada a criação de uma nova cooperativa de habitação – ATLANTIMODUS -, cuja previsão é de, até 2026, construir mais 60 fogos para as famílias de classe média…curiosamente, esta cooperativa conta com a Rui Barreto, anterior Secretário Regional da Economia (CDS) e pessoa que, sentando-se no conselho de governo há época, terá informação privilegiada neste sector, bem como noutros…"

As jornadas decorrem no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira e conta com Vera Barros, João Ribeiro e Helena Roseta.