RIR considera que "mesmo que mesmo que se opte pela mudança de governo, nada irá mudar"

O partido RIR considera que, "mesmo que se opte pelo mudança de governo, nada irá mudar". Num comunicado enviado à comunicação social, Liana Reis afirma que "dentro deste reino está tudo controlado".

A Madeira mais do que nunca necessita de uma mudança! É simplesmente indescritível a passividade e inércia do Representante da República e do Presidente da República! Afinal, do que estarão à espera estas figuras? Liana Reis

O RIR considera que os casos de corrupção continuam a ser uma normalidade no actual governo e refere-se ao caso de Bruno Freitas que, depois de se afastar do IASaúde, dado o seu envolvimento no processo 'Ab Initio', será agora assessor da ARM. "Ou seja, o tribunal decreta o afastamento de um cargo público, mas este (des)governo no alto da sua soberania, mantém-no noutro cargo público!", atira o partido.

"Mesmo que o processo ainda esteja a decorrer, é caso para dizer que o «crime compensa» e desta forma mantém-se esta rede de poder corrupto", diz Liana Reis, acrescentando que "na Assembleia Legislativa da Madeira em vez de vermos trabalho, o que temos são vários números circenses, do vota contra, vota a favor, do que é bengala mas que disfarça e até de gritaria entre os deputados".