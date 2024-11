PAN defende reactivação da Direcção Regional de Educação Especial

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) Madeira realizou ontem uma visita ao Centro de Inclusão da Madeira, onde pôde observar as múltiplas valências e serviços dedicados ao acolhimento e apoio a pessoas com deficiência.

O PAN Madeira considera "positiva a qualidade das infraestruturas e dos equipamentos disponíveis no centro, destacando, no entanto, a necessidade urgente de reforçar os recursos humanos, para que as instalações possam ser utilizadas de forma mais eficaz e prestar melhor serviço aos utentes". No seu entender, "é de louvar o trabalho dos profissionais que lá exercem, pois dão o seu melhor a cada dia".

Durante a visita, foi referida a importância de uma gestão centralizada das políticas de apoio à deficiência, dada a fragmentação e perda de informação que frequentemente ocorrem na resposta a estas necessidades específicas. O partido considera "importante a reactivação da Direcção Regional de Educação Especial ou de um instituto semelhante, pois seria uma medida estratégica para assegurar uma gestão mais eficiente e integrada dos recursos e das respostas oferecidas às pessoas com deficiência na Região Autónoma da Madeira".

“A criação de uma Direcção Regional de Educação Especial permitiria concentrar esforços e optimizar os serviços, garantindo que todas as pessoas com deficiência tenham acesso ao apoio necessário, sem que a informação se perca ou que haja duplicação de processos,” afirma Válter Ramos, vice porta-voz do PAN Madeira.

E acrescenta: “Para uma sociedade verdadeiramente inclusiva, precisamos de uma estrutura dedicada que centralize e responda de forma ágil e completa às necessidades específicas de cada pessoa".

O PAN Madeira "reafirma assim o seu compromisso com uma política de inclusão efetiva e organizada, apelando ao Governo Regional que tome medidas para garantir que as necessidades de todas as pessoas com deficiência sejam atendidas de forma integrada e com dignidade, promovendo uma Madeira inclusiva e equitativa para todos".