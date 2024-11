Israel volta a bombardear o sul de Beirute

Israel atacou hoje o sul da capital do Líbano, após uma ordem de retirada emitida pelas forças israelitas, noticiaram meios de comunicação social de Beirute.

Imagens de televisão mostram colunas de fumo em duas zonas do sul de Beirute, enquanto a agência noticiosa nacional oficial libanesa (ANI) referiu "dois ataques sucessivos".

O porta-voz do exército israelita, Avichay Adraee, tinha alertado através das redes sociais que os "locais pró-iranianos do Hezbollah" seriam visados.

No fim de semana, Israel intensificou os ataques contra Dahye, subúrbio do sul da capital libanesa controlado pelo Hezbollah, lançando uma poderosa bomba contra um edifício matando pelo menos 11 pessoas.

Os ataques de hoje coincidem com as notícias publicadas nas últimas horas por vários meios de comunicação social de Israel indicando que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, terá concordado com a proposta dos Estados Unidos sobre um cessar-fogo com o Hezbollah no Líbano.

De acordo com as fontes não identificadas citadas pelos jornais e televisões de Israel, Netanyahu terá aceitado "em princípio" a proposta de Washington após consultas com membros do governo durante a noite de domingo.

A proposta ainda não é definitiva e existem ainda uma série de questões que têm de ser resolvidas, de acordo com fontes israelitas e norte-americanos citadas pela televisão pública de Israel Kan e pelos jornais Haaretz e Ynet.