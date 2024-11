Pelo menos três soldados libaneses mortos em ataque de Israel a Sarafand

Pelo menos três soldados libaneses foram mortos e oito outros ficaram feridos hoje num ataque aéreo israelita a instalações do Exército libanês na cidade de Sarafand, no sul do Líbano, anunciou o Exército libanês.

"O inimigo israelita atacou um centro do Exército na cidade de Sarafand, no sul do país, o que causou o martírio de três soldados", afirmou o Exército libanês num breve comunicado.

O Centro de Operações de Emergência Sanitária do Ministério da Saúde Pública libanês emitiu outro comunicado anunciando que "o ataque inimigo israelita desta noite em Sarafand resultou no martírio de três membros do Exército libanês e no ferimento de oito pessoas, entre as quais cidadãos dos arredores".