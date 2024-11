Céu cinzento nesta segunda-feira na Madeira, com aguaceiros fracos durante a tarde

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta segunda-feira na Madeira períodos de céu muito nublado, aguaceiros, em geral fracos, em especial durante a tarde, e vento fraco (inferior a 15 km/hora).

As temperaturas vão oscilar entre os 18 e os 23 graus na Madeira e entre os 18 e os 22 graus no Porto Santo.

Em concreto para a área do Funchal, esperam-se períodos de céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, em especial durante a tarde, e vento fraco (inferior a 15 km/hora).

Em relação ao estado do mar, na costa Norte teremos ondas de noroeste com 1,5 a 2,5 metros de altura, aumentando gradualmente para 2,5 a 3,5 metros de altura. Já na costa Sul, as ondas serão de sul/sudoeste com 1,5 a 2 metros de altura.

A temperatura da água do mar vai rondar os 21/22 graus.