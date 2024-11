Manchester United confirma cinco adjuntos de Ruben Amorim

Os cinco portugueses que integram a equipa técnica de Ruben Amorim no Manchester United foram hoje confirmados pelo clube inglês de futebol, especificando que todos já têm visto de trabalho exceto Adélio Cândido.

"Carlos Fernandes, Jorge Vital, Adélio Cândido, Emanuel Ferro e Paulo Barreira transferiram-se do Sporting para o United com o nosso novo treinador, que começou a trabalhar em Manchester no início desta semana", comunicaram os 'red devils' no seu sítio de Internet.

O quinteto junta-se a uma equipa que já inclui os treinadores da equipa principal Darren Fletcher e Andreas Georgson, bem como o treinador adjunto de guarda-redes Craig Mawson.

Segundo o Manchester United, Carlos Fernandes, de 29 anos, vai ser o "braço direito" de Amorim, tal como acontecia no Sporting e nos anteriores clubes (Sporting de Braga e Casa Pia).

Jorge Vital vai ser o treinador de guarda-redes principal, Adélio Cândido - o único que aguarda o visto de trabalho - vai ser adjunto, tal como Emanuel Ferro, que trabalhou com Amorim entre 2006 e 2009 no Benfica, quando Amorim ainda era jogador, e se voltou a juntar ao agora técnico no Sporting, no qual permaneceu durante nove anos antes desta mudança para Inglaterra.

Por seu turno, Paulo Barreira vai ser o preparador físico da formação de Manchester, depois de já ter estado ao serviço dos ingleses Arsenal e Liverpool, bem como na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, antes de integrar a equipa de Amorim no Sporting em 2020.

Amorim rumou aquele que é considerado o mais importante campeonato de futebol do mundo após apenas sete épocas como treinador, num percurso iniciado no Casa Pia e com passagem pelo Sporting de Braga, antes de, em 2019/20, chegar aos 'leões', a troco dos 10 milhões de euros da cláusula de rescisão.

Dois títulos de campeão nacional (2020/21 e 2023/24), três Taças da Liga (2019/20, pelo Sporting de Braga, 2020/21 e 2021/22) e uma Supertaça Cândido Oliveira (2021/22) foram suficientes para convencer o Manchester United, 20 vezes campeão inglês e três vezes vencedor da Liga dos Campeões.

O antigo jogador é ainda o segundo português a orientar os 'red devils', após José Mourinho (2016-2018), numa passagem que teve como destaque a conquista de uma Liga Europa, num clube em busca de voltar ao topo após o legado histórico de 27 anos de Alex Ferguson.

O Manchester United, equipa na qual alinham os internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes, ocupa o 13.º lugar na Liga inglesa, a 13 pontos do Liverpool, que lidera a prova, após a realização de 11 jornadas.