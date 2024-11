Um morto e dez feridos após míssil atingir edifício no norte de Israel

Um ataque com míssil disparado desde o Líbano atingiu um edifício de quatro andares em Shfaram, cidade no norte de Israel, causando um morto e dez feridos, adiantaram hoje os serviços de emergência israelitas.

"Chegámos rapidamente ao local e iniciámos as buscas no prédio de quatro andares. No piso superior encontrámos uma mulher de 50 anos com uma lesão multissistémica, estava inconsciente, sem pulso e sem respirar, e declarámos a sua morte no local", detalhou a Magen David Adom (MDA), a principal organização de emergência médica de Israel.

As equipas do MDA relataram a descoberta de outras 10 vítimas com ferimentos ligeiros que foram transportadas para um hospital.

O Exército israelita, por sua vez, informou que foram disparados cinco 'rockets' do Líbano na zona de Shfaram, e que alguns deles foram intercetados pelo sistema de defesa aérea.

As forças israelitas detetaram hoje o lançamento de pelo menos 145 projéteis disparados desde o Líbano em direção ao norte de Israel.

Desde o início da ofensiva terrestre israelita no sul do Líbano, no início de outubro, tem aumentado o lançamento de 'rockets' e drones reivindicados pelo grupo xiita libanês pró-Irão Hezbollah contra as comunidades fronteiriças e também contra outros pontos mais distantes da linha divisória, como Haifa e mesmo Telavive.

Embora o Hezbollah tenha assumido nos seus canais a responsabilidade por alguns destes ataques com 'rockets' lançados hoje, ainda não comentou o bombardeamento da cidade de Shfaram.

Com a vítima de hoje, sobe para 77 o número de mortos em território israelita devido aos ataques lançados a partir do Líbano, dos quais 46 eram civis (6 destes estrangeiros).

O Hezbollah iniciou ataques contra o norte de Israel a partir do sul do Líbano em apoio ao Hamas, um dia depois de um ataque do grupo extremista palestiniano ter desencadeado (a 07 de outubro de 2023) uma ofensiva israelita na Faixa de Gaza.

As autoridades libanesas reportaram quase 3.300 mortos desde o início das hostilidades entre Telavive e o Hezbollah, em 08 de outubro de 2023.