Chuva atingiu níveis de aviso laranja no Chão do Areeiro

A chuva que caiu esta madrugada atingiu níveis de aviso laranja no Chão do Areeiro.

Vitor Prior, director do Observatório Meteorológico do Funchal, revelou que os maiores valores de precipitação numa hora foram registados nas regiões montanhosas, sendo que na estação meteorológica do Chão do Areeiro o registo foi de 26 litros por metro quadrado (mm), no intervalo de uma hora.

O Chão do Areeiro registou ainda extremos da precipitação para aviso amarelo/1 hora, em apenas 10 minutos (11,0 mm), e de aviso laranja/1h, em 30 minutos (21,3 mm).

Houve ainda outras estações onde a chuva atingiu níveis de aviso amarelo, nomeadamente no Pico do Areeiro (16,3mm) Pico Alto (15,2mm), Santana (12,3mm) São Vicente (12mm) e Funchal (10,2 mm).

Em 6 horas, o maior valor dentro do laranja foi no Chão do Areeiro (48,5 mm). No amarelo ficou o Pico do Areeiro (37,9mm), São Vicente (36,6mm) e abaixo do amarelo, mas com valores significativos Santana (24,3mm) e Prazeres (24,2).

Quanto ao vento, soprou com bastante intensidade no Areeiro, atingindo os 128 km/h, no Caniçal (104 km/h), Aeroporto da Madeira (102 km/h) e no Porto Santo (71 km/h).

Durante a madrugada foram também registados um número de raios significativos.

Victor Prior refere que a partir da manhã deverá haver uma melhoria no estado do tempo.