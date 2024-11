População do Castelejo entrega abaixo-assinado para reposição do transporte público

A CDU acompanhou hoje um grupo de moradores do Castelejo na entrega de um abaixo-assinado à Rodoeste, à Câmara Municipal de Câmara de Lobos e ao Governo Regional a reivindicar a reposição do transporte público até ao Alto do Castelejo,

Junto à Quinta Vigia após a entrega do abaixo-assinado à Presidência do Governo Regional, Helena Pereira, moradora no Sítio do Castelejo referiu que "a população do Castelejo está revoltada pelo facto de a pretexto do encerramento da Estrada José Avelino Pinto, que faz a ligação à Fajã das Galinhas, a carreira nº 3 da Rodoeste, que servia toda esta localidade, deixou de o fazer até ao Alto do Castelejo, passando a ter o término da carreira no entroncamento entre a Estrada Nova do Castelejo com a Estrada José Ângelo Pestana de Barreto, fazendo com que as pessoas tenham de percorrer longas distâncias ao frio e ao vento".

Ricardo Lume, dirigente da CDU, referiu, que "o Governo Regional e a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, como autoridade de transporte público abandonaram a população do Alto do Castelejo, mas também em outras localidades do concelho".

Temos informações que estão a ser reduzidos e desviados os trajectos das carreiras dos autocarros do transporte público". Ricardo Lume

Diz que "a CDU valoriza e apoia a intervenção cívica dos moradores do Castelejo em se mobilizarem para dinamizar um abaixo-assinado para garantir a reposição do transporte público no Alto do Castelejo, que deve de servir de exemplo para todos aqueles que se vejam privados dos seus direitos de cidadania".