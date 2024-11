Dez mortos em incêndio em lar de idosos em Saragoça

Dez pessoas morreram em Espanha num incêndio hoje de madrugada numa residência de idosos em Vilafranca de Ebro, Saragoça, no nordeste do país, disse o governo regional de Aragão.

As autoridades disseram que havia 82 pessoas na residência no momento do incêndio, que deflagrou durante a madrugada de hoje.

Todas as pessoas que estavam dentro da residência foram já retiradas do edifício pelos bombeiros e desconhecem-se as causas do incêndio, disse a presidente da câmara local, Volga Ramírez Gamiz, à rádio pública espanhola, RTVE.