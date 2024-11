Saiba como concorrer às vagas de trabalho para o Corpo de Polícia Florestal da Madeira

Está a decorrer um procedimento concursal para o preenchimento de 36 postos de trabalho na categoria de guarda-florestal, da carreira especial de guarda-florestal da Região Autónoma da Madeira, para os quadros do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza.

Está aberto concurso para contratar 36 Polícias Florestais Já foi pulicado, no Jornal Oficial da RAM, o aviso para recrutamento externo de 36 novos elementos para o Corpo de Polícia Florestal. A estes juntam-se 4 que já foram alvo de recrutamento interno, perfazendo o global do recrutamento de 40 novos elementos.

Os candidatos admitidos por nomeação definitiva, ou seja por tempo indeterminado, vão exercer a sua actividade em todo o território do arquipélago madeirense, auferindo uma remuneração correspondente ao nível 7 da Tabela Remuneratória Única (922,47 euros).

Que funções desempenha o Corpo de Polícia Florestal Data de 1913 a primeira alusão a um Corpo de Polícia Florestal na Madeira. Conheça a história e as funções deste serviço de polícia auxiliar, que tem como objectivo a protecção do património florestal da Região Autónoma da Madeira.

Na rubrica Explicador deste domingo fique a saber quem se pode candidatar e como proceder à candidatura.

De acordo com o Aviso n.º 485/2024 da Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, publicado a 15 de Novembro, no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, o procedimento concursal, aberto por um período de 10 dias úteis, destina-se a cidadãos com vínculo de emprego público por tempo indeterminado, com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego público.

Os candidatos deverão reunir os seguintes requisitos e competências, até ao último dia do prazo de candidatura:

Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, por convenção internacional ou por lei especial;

18 anos de idade completos;

Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o exercício daquelas a que se propõe desempenhar;

Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções;

Cumprimento das leis da vacinação obrigatória;

Idade igual ou inferior a 28 anos, completados no ano da publicação do aviso de abertura do procedimento;

Possuir carta de condução;

12.º ano de escolaridade ou curso que lhe esteja equiparado;

Conhecimentos e experiência;

Responsabilidade e compromisso com o serviço;

Trabalho de Equipa e Cooperação;

Optimização de Recursos;

Realização e orientação para resultados;

Tolerância à pressão e contrariedades;

Relacionamento interpessoal.

Como formalizar a candidatura:

As candidaturas deverão ser obrigatoriamente apresentadas em suporte de papel e mediante o preenchimento do 'Formulário de Candidatura'. O documento está disponível em suporte físico na Direcção de Serviços de Recursos Humanos da Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, localizado à Rua Dr. Pestana Júnior, n.º 6, 5.ºandar, na cidade do Funchal, nos períodos compreendidos entre as 9 e as 17h30, e em suporte digital nas páginas electrónicas nicas da Secretaria Regional ou do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM.

O formulário de candidatura deve ser entregue, - devidamente preenchido, datado e assinado -, pessoalmente nas instalações da Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente ou enviado pelo correio registado com aviso de recepção, para a referida morada, dentro do prazo de abertura do procedimento concursal. Não é admitido o envio de candidaturas por correio electrónico.

Além do 'Formulário de Candidatura', os candidatos sem vínculo de emprego público devem entregar a seguinte documentação: Fotocópia legível do certificado da habilitação académica ou outro documento idóneo legalmente reconhecido para o efeito; Fotocópia do Bilhete de Identidade ou do Cartão de Cidadão; Fotocópia da carta de condução; Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assinado pelo candidato, acompanhado dos documentos comprovativos dos factos nele invocados (incluindo a fotocópia dos certificados comprovativos da formação profissional), bem como acompanhado dos documentos comprovativos dos factos invocados no formulário da candidatura; Documentos comprovativos de que o candidato possui nacionalidade portuguesa, 18 anos de idade completos; não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o exercício daquelas a que se propõe desempenhar.

Os candidatos serão obrigados a realizar provas de conhecimentos e físicas, bem como uma avaliação psicológica.

A apresentação da candidatura deve ser efectuada no prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data da publicação do presente aviso no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, ou seja, até 29 de Novembro.

Confira o aviso do procedimento concursal na íntegra: