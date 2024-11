José Manuel Rodrigues absteve-se no adiamento da moção por ter dúvidas sobre os fundamentos jurídicos

Causou alguma surpresa a abstenção de José Manuel Rodrigues na votação do adiamento da discussão da moção de censura ao Governo Regional. O presidente do parlamento absteve-se mas Sara Madalena, também do CDS, votou a favor.

Jorge Manuel Rodrigues explica que, em primeiro lugar, tinha proposto, na conferência de representantes, o dia 18 de Novembro para a discussão da moção. Por outro lado, continua a ter algumas dúvidas sobre os fundamentos legais para a decisão que vai contra o Regimento da ALM. No entanto, reconhece que o plenário da Assembleia Legislativa é "o órgão máximo" e por isso remeteu a decisão para votação.