Seminário de investigação em enfermagem prossegue no Hospital Dr. Nélio Mendonça

O I Seminário de Investigação em Enfermagem no Hospital Dr. Nélio Mendonça continua pelo segundo dia consecutivo. Organizado pela Direcção de Enfermagem e pelo Grupo de Investigação liderado pela enfermeira/investigadora Sílvia Ornelas, o evento reúne a apresentação de 26 projectos de investigação.

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, marcou presença na sessão de abertura, ontem, elogiando a iniciativa dos profissionais do SESARAM, que se dedicam à investigação além do seu horário de trabalho. Citado em nota à imprensa, Pedro Ramos destacou a importância da investigação e do registo de dados para melhorar os cuidados de saúde na Região.

Pedro Ramos também mencionou o desafio da inovação e transformação digital, que requer a colaboração de todos. Lembrou que, dentro de quatro anos, será inaugurado o novo Hospital Central e Universitário da Madeira, que oferecerá melhores condições e novas ferramentas de trabalho.

O governante enfatizou ainda o investimento na formação dos profissionais do Serviço Regional de Saúde, citando o Centro de Simulação Clínica da Madeira, que já realizou mais de 700 cursos e formou mais de 12 mil profissionais.

O Seminário de Investigação em Enfermagem, que decorre até 21 de Novembro, continua a apresentar projectos desenvolvidos por enfermeiros do Serviço de Saúde da RAM, destacando-se como uma importante plataforma de desenvolvimento e inovação na área da enfermagem.