Escolha de Musk para a "eficiência governamental" repete exemplos e problemas

Ao escolher o multimilionário Elon Musk para ser "o nosso cortador de custos" do governo dos EUA, o presidente eleito Donald Trump não é o primeiro a atribuir a um empresário a tarefa de cortar as regulamentações federais.

Ronald Reagan escolheu J. Peter Grace para liderar uma comissão em 1982. Mas este magnate da indústria química tinha menos conflitos de interesse do que o homem mais rico do mundo tem hoje.

A Spacex, de Musk, tem contratos de milhares de milhões de dólares com a NASA. O presidente da Tesla, uma empresa de carros elétricos que beneficia de incentivos fiscais do governo e está sujeito a regras de segurança automóvel. A sua plataforma de rede social X, a start-up da inteligência artificial xAI, a fabricante de implantes cerebrais Neuralink e a construtora de túneis Boring todas intersetam com o governo federal de várias formas.

"Há conflitos diretos entre os seus negócios e os interesses do governo", disse Ann Skeet, diretor de ética de liderança no Centro Markkula, da Universidade de Santa Clara. "Ele agora está em posição de tentar favorecer as suas empresas".

Musk também aumentou ainda mais a sua influência, depois de ter disponibilizado 200 milhões de dólares para ajudar a eleger Trump, tornou-se uma figura de referência em Mar-a-Lago desde a eleição presidencial e participa em contactos regulares com líderes mundiais, do presidente argentino, Javier Milei, à primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

Trump tem dito que Musk e o antigo candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy vão chefiar um novo Departamento de Eficiência Governamental.

"Finalmente vamos ter um mandato para eliminar uma montanha de regulamentações asfixiantes que não servem para o bem comum", disse Musk na quarta-feira, na rede social X.

Trump tem dito que Musk e Ramaswamy vão trabalhar fora do governo para oferecer "conselho e orientação" e vão trabalhar com o Gabinete de Gestão e Orçamento para orientar as mudanças pretendidas, algumas das quais têm de passar pelo Congresso.