Salão Nobre da ALM "muito bem composto" para assistir ao concerto do Quinteto de Sopros 'Atlântida'

O Quinteto de Sopros 'Atlântida' apresentou um concerto de Música de Câmara com a participação especial da pianista Aniko Harangi, hoje, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

"Dando continuidade à temporada de Música de Câmara da Temporada da Orquestra Clássica da Madeira hoje tivemos a oportunidade de ouvir duas obras centrais da composição de musica de câmara de Beethoven e de Mendelssohn", começou por dizer o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes.

De acordo com Norberto Gomes, o Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira esteve "muito bem composto por um público assíduo", com destaque para cerca de "duas dezenas de jovens estudantes de música do Conservatório Escola das Artes da Madeira".

A primeira parte foi preenchida com o quinteto para piano, oboé, clarinete, trompa e fagote, de Ludwig van Beethoven onde, além dos nossos músicos, tivemos como convidada especial a pianista Anikó Harangi que é regularmente colaboradora da nossa orquestra". Norberto Gomes

O director artístico da Orquestra Clássica da Madeira não tem dúvidas de que o público foi brindado "com uma interpretação intensa que emanou frescura, comprometimento musical e musicalidade individual" não deixando ninguém indiferente.

Foram criados momentos extraordinários de envolvimento e intimidade musical, havendo uma proposta da ocupação sonora do espaço numa escala certa e muito agradável". Norberto Gomes

E prosseguiu: "Na segunda parte ouvimos o Quarteto de Cordas op.12, Nº1 de Mendelssohn, numa versão para quinteto de sopros com arranjo de David Walter".

Num arranjo muito bem conseguido para esta formação de sopros, a obra como foi criada originalmente, ganhou aqui novas abordagens sonoras com instrumentos para os quais existe também muito repertório de indiscutível inspiração". Norberto Gomes

E acrescentou: "Músicos inspirados, profissionalmente comprometidos com este projecto musical da nossa Região, deram corpo sonoro a este concerto. Pedro Camacho na flauta transversal, Louise Whipham no oboé, Francisco Loreto no clarinete, Manuel Balbino no fagote, Rúben Silva na trompa e como convidada a pianista Anikó Harangi".

Segundo Noberto Gomes, "a estrutura artística da Orquestra Clássica da Madeira, assim como a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, que a gere, vê espelhado nestes projectos culturais a realização de um dos vértices dos seus propósitos".

E concluiu: "Este concerto, que contou com a parceria da Assembleia Legislativa da Madeira, através do projecto 'Parlamento Mais Perto', tem a virtude de ilustrar o que consideramos ser uma programação estrategicamente estruturada e baseada em valores e propósitos que consideramos essenciais para um futuro garantido e saudável nesta área".