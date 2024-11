PS afirma que partidos que viabilizaram o Governo têm responsabilidade de aprovar o Orçamento

O presidente do PS-Madeira afirmou, hoje, que os partidos que viabilizaram o Governo Regional liderado por Miguel Albuquerque têm agora a responsabilidade de aprovar o Orçamento Regional para 2025. Numa conferência de imprensa, Paulo Cafôfo lembrou que o PS decidiu, por unanimidade, votar a favor da Moção de Censura, mas garante que não será pelos socialistas que o Orçamento não será debatido.

O líder socialista considera que o PSD não queria debater o Orçamento "para depois voltar a vitimizar-se e a espalhar a teoria do caos e do medo, como fez no início do ano, no período entre a demissão de Miguel Albuquerque e as eleições regionais".

Cafôfo fez questão de salientar que, em Julho, foi o CDS, o CHEGA, a Iniciativa Liberal e o PAN que viabilizaram este Governo, fazendo acordos com o PSD e integrando propostas suas no Programa de Governo, pelo que agora lhes compete a aprovação do Orçamento. “Esses partidos que deram a sua confiança a Miguel Albuquerque e viabilizaram este Governo queriam agora fugir com o rabo à seringa, porque querem fugir às suas responsabilidades”, denunciou Paulo Cafôfo, assegurando que o PS não vai deixar que tal aconteça.

“A responsabilidade de aprovação deste Orçamento não é do PS. É dos partidos que viabilizaram o Programa de Governo, que acordaram com Miguel Albuquerque a integração de propostas suas e que, agora, teriam de ser consequentes e aprovar este Orçamento”, vincou.

Já antecipando um possível cenário de eleições, Paulo Cafôfo apelou ao sentido de responsabilidade dos partidos, que, recebendo o voto popular na sequência das eleições que se preveem, “têm também uma responsabilidade de não alinhar pelo PSD e de podermos ter convergências para conseguirmos uma mudança na Região, a bem das pessoas, pondo a Madeira em primeiro lugar, não colocando em primeiro lugar os interesses partidários, mas os interesses dos madeirenses e a nossa terra”.