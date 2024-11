PAN quer incluir no Orçamento Regional a vinculação de professores com três anos de serviço

O PAN considera que deve ser prioritário constar do Orçamento da Região para 2025 a vinculação dos professores ao fim de três anos de serviço, considerando os 1.095 dias de trabalho. O partido esteve reunido com o Sindicato dos Professores da Madeira para ouvir as suas preocupações e reivindicações face à situação actual da classe docente na Região.

O partido avança que há a garantia por parte do Secretário Regional de Educação de que esta é uma medida a constar desse documento. "A concretização deste objectivo permitirá resolver diversas dificuldades enfrentadas pelos professores, contribuindo para uma maior estabilidade e valorização desta classe fundamental para o desenvolvimento da região", considera o partido.

A educação é a base de qualquer sociedade desenvolvida e valorizar os professores é investir no futuro da nossa Região. Com a vinculação ao fim de três anos, estamos a criar condições para uma maior estabilidade e motivação na carreira docente, algo que é essencial para o sucesso da comunidade educativo. Esta medida permite ainda desbloquear uma série de outras reinvidicações da classe docente, sendo crucial que o orçamento contemple outras, como o subsídio de transporte para os docentes que exercem funções em mais que um estabelecimento de ensino. Válter Ramos, Vice Porta-Voz do PAN Madeira.

Por outro lado, o PAN defende que sejam criadas medidas que permitam a retenção de professores na Região, evitando a saída crescente destes profissionais para o continente, "onde as condições de progressão na carreira docente são mais atractivas". O partido lembra que essa é uma tendência que tem levado à saída de muitos professores da Madeira. " Garantir melhores condições de trabalho é crucial para fixar os professores na região e assegurar uma educação de excelência para as futuras gerações", aponta.