FootAR é uma das 15 'startups' portuguesas mais promissoras da Web Summit

Depois de ter sido seleccionada para participar no programa ‘Road 2 Web Summit’ da Startup Portugal, onde estará presente como parte da delegação portuguesa, a partir de hoje e até 14 de Novembro, eis que a FootAR é já considerada uma das 15 ‘startups’ portuguesas mais promissoras da Web Summit, tida como o maior evento tecnológico do Mundo, que arranca hoje à beira Tejo, na MEO Arena, em Lisboa.

Durante o evento, a FootAR estará no stand da Startup Portugal (E140, Pavilhão 1), onde terá a oportunidade de apresentar suas ideias, conhecer investidores e expandir a rede de contactos.

Desta forma, a start-up madeirense FootAR, ligada às tecnologias emergentes como a realidade aumentada e a realidade virtual e a sua aplicação na área do desporto, vai, uma vez mais, levar o nome da Região mais longe.

Durante o evento, a FootAR apresentará soluções inovadoras, demonstrando a sua plataforma num stand físico, onde apresentará a app e todas as suas vantagens, utilizando algoritmos avançados para analisar dados em tempo real, fornecendo estatísticas precisas e visualizações interactivas reflectidas num campo imersivo.

De resto, sobre a Web Summit, espera-se um recorde de mais de 70.000 participantes, incluindo mais de 1.000 investidores e um recorde histórico de 2.750 ‘startups’, numa ‘cimeira’ que terá como foco promover conexões “significativas” através de encontros alimentados pelo Summit Engine.

A Web Summit, que termina na quinta-feira, volta a ter Paddy Cosgrave na liderança e entre os oradores confirmados estão Lidiane Jones, presidente executivo (CEO) do Bumble, o artista Pharrell Williams, Kuo Zhang, presidente da Alibaba.com, ou o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, entre outros.

Sobre a FootAR

A FootAR, liderada por David Olim, é uma empresa inovadora especializada em soluções de realidade aumentada para adeptos de desporto. A sua missão é melhorar a experiência do desporto, fornecendo dados em tempo real e funcionalidades imersivas através da nossa plataforma. Com a FootAR, os adeptos podem acompanhar a partida em directo, com informações e estatísticas detalhadas e destaques das partidas, garantindo que não percam nenhum momento da acção. A sua aplicação também oferece um componente social, permitindo que os adeptos se conectem com outros utilizadores através do chat em tempo real e façam parte de uma comunidade. A FootAR foi projectada para ser acessível aos adeptos em qualquer lugar, seja no estádio, em casa ou num bar. A sua aplicação é compatível tanto com dispositivos móveis como com Smart TVs e com Web App, garantindo que os utilizadores possam desfrutar da experiência imersiva independentemente da sua plataforma de visualização preferida. Como empresa, estão empenhados na inovação e colaboração. Estabeleceu parcerias com os principais clubes, federações, canais desportivos, empresas de telecomunicações e casas de apostas para fornecer uma solução abrangente para todos os intervenientes na indústria do desporto. Com a sua tecnologia de ponta, paixão pelo desporto e compromisso com a satisfação dos utilizadores, a FootAR continua a procurar revolucionar a forma como os adeptos se envolvem com o seu desporto favorito, criando uma experiência imersiva e personalizada que os mantém conectados e informados.