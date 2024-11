Quenda pode tornar-se o mais novo de sempre a representar Portugal

O extremo do Sporting Geovany Quenda pode tornar-se o futebolista mais novo de sempre a alinhar na seleção portuguesa, caso defronte a Croácia, na segunda-feira, batendo, por três dias, o recorde de Paulo Futre, que remonta a 1983.

Quenda foi 'promovido' dos sub-21 para a seleção principal, tal como o avançado Fábio Silva, depois de Portugal ter vencido a Polónia, por 5-1, e assegurando o apuramento para os quartos de final da Liga das Nações e o primeiro lugar do grupo.

Os dois jogadores, que estavam na seleção comandada por Rui Jorge, reforçaram o grupo orientado por Roberto Martínez depois das dispensas de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Pedro Neto e Bruno Fernandes, e 'espreitam' a oportunidade de conseguirem os primeiros minutos na equipa principal.

Quenda, que esta época foi aposta no Sporting de Ruben Amorim, que entretanto saiu para o Manchester United, já tinha sido chamado por Martínez para os dois primeiros jogos do Grupo A1, frente a Croácia e Escócia, em setembro, mas acabou não jogar em nenhuma das partidas.

O extremo, que se tem adaptado a ala, tem agora a última oportunidade de bater o recorde de Paulo Futre e, num jogo em que Portugal já tem tudo definido, é provável que possa ter oportunidade de somar os primeiros minutos da seleção principal.

Se entrar em campo no Estádio Poljud, em Split, na segunda-feira, Quenda, que nasceu em 30 de abril de 2007, vai estrear-se com 17 anos e 202 dias, superando Futre, nascido em 28 de fevereiro de 1966, e que estreou em 21 de setembro de 1983, com 17 anos e 205 dias.

Nesse dia, Paulo Futre cumpriu a primeira de 41 internacionalizações AA na vitória por 5-0 frente à Estónia, na fase de apuramento para o Euro1984, disputada no antigo Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Agora, 41 anos depois, Futre pode passar o recorde a Quenda, também ele um produto da formação do Sporting.

O jogo entre Croácia e Portugal está agendado para segunda-feira, pelas 20:45 locais (19:45 em Lisboa), no Estádio Poljud, em Split, num duelo que será arbitrado pelo italiano Davide Massa.