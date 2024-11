Madeira Blockchain Conference reúne especialistas de todo o mundo

A Yacooba Labs, empresa pioneira em soluções de tecnologia blockchain em Portugal, organiza a 3.ª edição da Madeira Blockchain Conference, que irá decorrer a 18 e 19 de Novembro, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, com o objectivo de reunir entidades e especialistas nacionais e internacionais nas áreas de Blockchain, Inteligência Artificial e Web3 para promover o intercambio de conhecimentos e a demonstração de inovações tecnológicas que facilitem a transição para um futuro descentralizado.

A Madeira Blockchain Conference é um evento incontornável devido à crescente relevância da tecnologia Blockchain, que é essencial para a transição digital da economia e da sociedade de forma segura e reflete o compromisso da Yacooba Labs com a educação e a promoção desta tecnologia, posicionando a empresa como uma líder no ecossistema de inovação digital e a primeira entidade portuguesa a integrar a Blockchain for Europe.

“A Yacooba Labs é reconhecida internacionalmente pelas soluções inovadoras de blockchain e a adesão à Blockchain for Europe é um reflexo do compromisso contínuo da empresa em impulsionar a adoção e compreensão desta tecnologia e em liderar e moldar o cenário da blockchain não apenas em Portugal, mas na Europa”, destaca Maurício Marques, CEO da Yacooba Labs.

A Yacooba Labs é uma empresa que constitui o consórcio eGames Lab que tem como objectivo estabelecer em Portugal um cluster para a indústria criativa dos videojogos e do qual fazem, também, parte as entidades Wowsystems, Fapptory, Redcatpig, Infinity Games, Footar, Walkme Mobile, 4Spiro, Solvit, Júpiter Wisdom, Greener Act, Cookies Compliance, NOS, Dream Expctation, IST-ID, Município do Funchal, Startup Madeira, ACIF, APCA, AFTM, PACT e AJEM.