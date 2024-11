“Jardim diz uma coisa e noutro dia diz outra”

“Ele tem um problema: ele diz uma coisa num dia e noutro diz outra”. A declaração foi uma espécie de ‘troco’ que Miguel Albuquerque deu a Alberto João Jardim por ter acusado o actual líder do PSD-M de ser o foco principal de instabilidade política e de não ser capaz de unir o partido sugerindo a demissão do chefe do governo e do PSD-M. Albuquerque foi curto na resposta saindo de imediato juntos dos jornalistas para não se alongar na resposta nem ouvir mais perguntas.

Antes desta reacção mais corrosiva, considerou “extemporânea” as movimentações dentro do PSD-M numa tentativa de recolher assinaturas suficientes para convocar um Congresso antecipado, como o DIÁRIO avança hoje na sua edição impressa.

Albuquerque voltou a recordar a legitimidade política que tem decorrente dos actos eleitorais a que se submeteu pelo que sublinhou que estas diligências só criam ainda maior instabilidade àquela que já existe com a apresentação de uma moção de censura desencadeada pelo Chega-Madeira.

O governante falava à margem da visita que executou à empresa NeptunePirate – Assistência Náutica e Actividades Turísticas, no Parque Empresarial de Câmara de Lobos que detém a representação dos produtos e serviços de uma multinacional tendo a seu lado o secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus e ainda dois dos mais mais sérios candidatos às eleições autárquicas por Câmara de Lobos: Leonel Silva e Celso Bettencourt.