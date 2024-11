Troféu ASSECO PST abriu a época de vela ligeira com 50 velejadores na baía do Funchal

A 1.ª etapa do Campeonato da Madeira de Vela Ligeira | Brisa 2024/2025 decorreu, ontem e hoje, com o Troféu ASSECO PST a inaugurar a temporada desportiva na baía do Funchal. Organizada pelo Clube Naval do Funchal em parceria com a Associação Regional de Vela da Madeira (ARVM), a competição reuniu 50 velejadores distribuídos por várias classes, enfrentando condições meteorológicas exigentes ao longo do fim de semana.

Resultados por classe

Optimist Infantil:

1.º Santiago Rabaçal (CNF)

2.º Madalena Costa (CNF)

3.º Gustavo Mendonça (ICSC)

Optimist Juvenil:

1.º Manuel Pais (ICSC)

2.º Francisco Freitas (CNF)

3.º Jonas Freitas (ICSC)

ILCA 4:

1.º Sara Aguiar (CNF)

2.º Maksim Kuznetson (CNF)

3.º Natália Borrero (CNF)

ILCA 6:

1.º João Rosa (CNF)

2.º João Caires (CNF)

3.º Santiago Lopez (CNF)

Classe Hansa:

1.º António Nóbrega (CNF)

2.º Edwin Martins (CNF)

3.º Duarte Veríssimo (CNF)

"No sábado, realizaram-se três regatas para as classes Optimist e ILCA e uma para a classe Hansa. Os velejadores enfrentaram ventos de até 20 nós e uma vaga significativa, com ondulação de 1,5 metros oriunda de oeste/sudoeste, o que elevou o nível de dificuldade da competição", revela à impresa.

E acrescenta: "No domingo, as condições meteorológicas foram mais favoráveis, com ventos a não ultrapassarem os 15 nós vindos de sudoeste. Neste dia, realizaram-se mais três regatas para Optimist e ILCA e duas para a classe Hansa, cumprindo-se assim o plano de regatas estabelecido pela comissão organizadora".

Adianta que "apesar das exigências impostas pelo vento e pela ondulação, a comissão de regata destacou-se pelo seu desempenho, garantindo que o calendário das provas fosse cumprido integralmente".

A cerimónia de entrega de prémios contou com a presença do Capitão-tenente Paulo Silva, em representação do Capitão-de-mar-e-guerra Rui Manuel Rodrigues Teixeira, e de Luís Ornelas, em representação da ARVM, sublinhando a relevância da competição no calendário desportivo regional.