Portugal precisa de 1 ponto para confirmar apuramento frente aos polacos

Portugal precisa apenas de conquistar um ponto frente à Polónia, na sexta-feira, no Porto, para garantir definitivamente um lugar nos quartos de final da Liga das Nações de futebol, na quinta e penúltima jornada do grupo A1.

A seleção nacional, que lidera o agrupamento com 10 pontos, recebe os polacos no Estádio do Dragão, no Porto, o mesmo local onde há um ano festejou o apuramento para a fase final do Euro2024, com um triunfo por 3-2 sobre a Eslováquia.

Desta vez, a equipa de Roberto Martínez sabe que, mesmo com um empate, os 'quartos' da Liga das Nações ficam já garantidos, com o primeiro lugar do grupo, que dá o estatuto de cabeça de série no sorteio, a poder também ficar já arrumado.

Em caso de vitória, a liderança do grupo é certa, mas só se Croácia não vencer no mesmo dia a Escócia, e, caso haja empate, o primeiro posto fica só totalmente assegurado com um triunfo dos britânicos, que seria o primeiro nesta fase, em Hampden Park.

Portugal procura a segunda presença na fase a eliminar da Liga das Nações, que terá pela primeira vez uns quartos de final (antes seguia diretamente para uma 'final four'), depois do sucesso em 2018/19, a primeira edição, que encerrou com uma conquista lusa.

Rúben Dias, até agora totalista na fase de grupos e o jogador com mais minutos desde que Martínez tomou conta da equipa no inicio de 2023, vai falhar o duelo com os polacos, abrindo um 'buraco' no centro da defensiva lusa, já que Gonçalo Inácio também está ausente por problemas físicos.

Isto significa que o selecionador nacional poderá apostar numa dupla de centrais totalmente nova, com Tomás Araújo, em grande forma no Benfica, a poder fazer a estreia absoluta, com Renato Veiga ao lado, depois da boa imagem que o jogador do Chelsea deixou há um mês precisamente em Varsóvia (3-1).

Rúben Dias é mesmo uma ausência de peso para Portugal, mas mesmo cenário acontece na Polónia, ainda com possibilidades matemáticas de chegar ao 'quartos', com o capitão e 'estrela' Robert Lewandowski também de fora, e igualmente por lesão.

Além de Tomás Araújo, e mais uma vez no setor defensivo, Tiago Djaló e Nuno Tavares podem cumprir os primeiros minutos da carreira pela principal seleção portuguesa.

Na frente, Cristiano Ronaldo é certo que estará na liderança de Portugal no relvado e à procura do quarto golo nesta fase, depois de ter ficado em branco no 0-0 com a Escócia, em Glasgow.

Desta vez o capitão da seleção nacional parece não ter 'rival' pelo 'onze', já que Diogo Jota está lesionado e Martínez não chamou nenhum outro jogador para o papel de ponta de lança.

O Portugal-Polónia está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do lituano Donatas Rumsas.

Portugal lidera o Grupo A1, com 10 pontos, mais três do que a Croácia (sete), com as duas equipas seguidas de Polónia, com quatro, e Escócia, com um.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final.

Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes, e ficou-se pela fase de grupos da Liga A em 2020/21 e 2022/23.