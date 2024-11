Fundação 'La Caixa' reconhece "excelência" da Garouta do Calhau e doa 50 mil euros

A Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal (ADCF) – Garouta do Calhau – foi uma das 38 instituições que viu o seu trabalho social reconhecido, a nível nacional, pela 'Fundação BPI La Caixa', com o prémio 'Seniores 2024', no âmbito do projecto 'Vínculos que Curam'.

O prémio pecuniário no valor de 49.990 mil euros tem como destinatários os mais de 400 utentes idosos que diariamente frequentam os centros comunitários geridos pela Garouta do Calhau, no concelho do Funchal.

Depois de agradecer "penhoradamente" aos responsáveis do 'BPI La Caixa', a vice-presidente da direcção da Garouta do Calhau afirmou que o prémio constitui "um apoio de enorme valia que será aplicado na melhoria da qualidade de vida dos idosos, em pleno respeito pelos valores e objectivos consagrados no projecto ‘Vìnculos que Curam', declarou Maria Pinto da Cruz, logo depois de ter recebido o prémio, esta quinta-feira, na cidade do Porto.

A própria Fundação da instituição bancária refere que "o apoio atribuído pelo prémio ‘Seniores 2024’ é importante para fazer a diferença junto de pessoas em situações de vulnerabilidade", mencionando que "tal só será possível através da dedicação e do esforço extraordinário das instituições seleccionadas" para o prémio.

Atenta às mutações sociais, a Garouta do Calhau não ignora que a maior parte dos idosos residentes na Região não pretende passar a sua velhice em instituições ou lares, preferindo manterem-se no espaço que lhes é familiar e no qual se sentem confortáveis. Torna-se assim, essencial, conhecer o processo de envelhecimento e criar oportunidades para que ocorra o mais saudável possível e no conforto do domicílio dos nossos idosos.

Na realidade, desde a sua fundação, há mais de 20 anos, a Garouta do Calhau tem primado o seu trabalho social "pela diferença e qualidade, apontando os novos projectos para as necessidades socias de cada momento, não entrando em áreas onde as respostas já são suficientes".

Tem sido esta visão responsável pelo crescimento exponencial da Garouta do Calhau. Nos dias que correm, a Instituição é responsável por cinco centros comunitários e dois centros de dia para a demência.

A resposta social da Garouta do Calhau abrange diariamente 400 utentes. É assegurada por 60 colaboradores, entre técnicos superiores da área social (assistentes sociais, psicólogos e educadores sociais), animadores socioculturais, auxiliares de serviços gerais e motoristas.

Os utentes beneficiam diariamente de actividades diversas: ginástica de manutenção, aulas de música, natação, aulas de dança, de teatro, informática e aulas de estimulação cognitiva, entre outras.

A Garouta do Calhau prossegue ainda com o projecto 'Férias Divertidas', beneficiando 250 crianças durante os meses de Julho e Agosto, assim como o projecto 'Verão +' destinado aos utentes idosos que frequentam os centros de dia.

Está presentemente em desenvolvimento o maior projecto da responsabilidade da 'Garouta do Calhau', a construção de um centro de dia inovador, o primeiro com duas valências: dia (com 60 vagas) e noite (com 20 camas). Trata-se de um investimento, no âmbito do PRR, no valor de 2,3 milhões de euros.

Com esta dimensão social, e pese embora a Garouta do Calhar tenha, como todas as IPSS, apoios da Segurança Social e da Câmara do Funchal, a verdade é que sem o altruísmo de gente anónima, que doa e não quer que alguém saiba que o faz, assim como a generosidade de alguns mecenas, como a Fundação La Caixa, a resposta da Associação aos mais de 400 utentes diários não teria, certamente, a mesma qualidade.

O prémio 'Seniores 24' reconhece "a excelência" do trabalho social da Garouta do Calhau, apoiado por um corpo técnico de reconhecida competência técnica e profissional, sob a orientação de uma Direcção que não poupa esforços para que os utentes sejam tratados diariamente "com total dignidade e alegria".

O lema da Garouta do Calhau é um compromisso sério com toda a comunidade e uma definição inequívoca do propósito de todos os que nela trabalham: "Ajudar a corrigir os erros da sociedade e ajudar a tornar bom o que poderia ser mau".