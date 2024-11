Sindicato apresenta proposta de horário de Natal para o comércio tradicional do Funchal

O Sindicato dos Trabalhadores de Escritório, Comércio e Serviços da Região Autónoma da Madeira vai entregar esta quarta-feira, 13 de Novembro, à Câmara Municipal do Funchal uma proposta de horário de Natal para os trabalhadores do comércio tradicional do concelho, acompanhada de um pedido de reunião.

A entidade sindical aproveitará a ocasião para abordar as estratégias de marketing das grandes cadeias comerciais para esta altura do ano, descrevendo como sendo "saldos travestidos", referindo-se às promoções da 'Black Friday', "que gravemente prejudicam o comércio tradicional".