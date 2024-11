Albuquerque promete responder a todas as perguntas sobre os incêndios

Miguel Albuquerque promete responder a todas as quase cem perguntas da Comissão Parlamentar de Inquérito para ‘Apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios ocorridos entre o dia 14 e 26 de Agosto’.

“Eu respondo a todas as perguntas” foi a resposta do presidente do Governo Regional ao ser questionado que terá quase uma centena de perguntas, conforme soube-se hoje, uma vez terminado o prazo, ontem, para a entrega de questões dos deputados que integram a referida Comissão Parlamentar de Inquérito.

“O que tiver – puder - de responder, eu respondo”, garantiu, à margem da sessão de abertura do Curso Intensivo de Segurança e Defesa, a decorrer no Funchal.

Mas mantém que este ‘inquérito’ não passa de “coisas para desviar a atenção”.