Seis escolas da Madeira vão receber sessão formativa da Academia Ponto Verde

'Reciclar é na boa' é o tema do 'roadshow' da Academia Ponto Verde que, na próxima semana, chega a seis escolas do Funchal, Calheta, Ponta do Sol e Santana. Esta é uma iniciativa que educa e sensibiliza as crianças e os jovens para a reciclagem de embalagens e para as boas práticas ambientais.

O público-alvo são alunos dos 2.º e 3.º ciclos, que vão ter a oportunidade de ficar a saber mais sobre a correcta separação e deposição de embalagens nos ecopontos, e esclarecer dúvidas que ainda possam ter sobre este processo de reciclagem.

Esta será a maior edição de sempre da Academia Ponto Verde, chegando de Norte a Sul do país, passando pelas ilhas. O objectivo é alcançar 300 escolas e abranger cerca de 13.500 alunos, continuando, também, a capacitar os professores através de ferramentas de ensino e da disponibilização de materiais didáticos.

A Academia Ponto Verde da SPV nasceu em 2019 e é hoje um dos principais programas destinados à comunidade escolar que promove a reciclagem de embalagens e a Educação Ambiental em Portugal.