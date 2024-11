Tráfico de droga e menores envolvendo a Madeira por 'acidente'

Bom. É um caso relatado no Jornal de Notícias que envolveu uma aterragem de emergência na Madeira por causa do trabalho de parto da mulher, que acabaria detida por suspeita de tráfico de drogas e menores... Madeira também está nas primeiras páginas por causa da crise política que deve chegar como 'presente de Natal'...

No Correio da Manhã:

- "Estado ignora cadastro de fugitivo. Escapou algemado à PSP à porta do Tribunal da Relação de Lisboa"

- "Casas de estrangeiros enriquecem câmaras"

- "FC Porto. Vítor Bruno com tolerância zero no dragão"

- "Benfica. Tomás Araújo encanta Europa"

- "Sporting. João quer deixar marca desde o início"

- "Fernando Valente. Suspeito de matar Mónica investigado por crimes sexuais"

- "Com lucros elevados. Banca corta nos balcões e nos funcionários"

- "Penafiel. Mulher forçada a ingerir veneno e atingida a tiro"

- "Serviços mínimos. Risco de processos disciplinares no INEM por falhas"

- "Lisboa. Mosquito da dengue ameaça"

No Público:

- "Governo prevê que nova licença parental provoque desemprego"

- "Pobreza. Lista de espera para ajuda alimentar está a aumentar"

- "Cartão social arranca com 400 lojas aderentes"

- "V Centenário. Obra completa de Camões vai ser publicada a pensar no grande público"

- "Crise na emergência médica. Ministra passa a tutelar INEM, mais decisões só após inspeções: 'Saberei interpretar resultados'"

- "Estudo com mais de 100 autores. Emissões de dióxido de carbono deverão atingir um novo recorde em 2024"

- "Operação Influencer. Corte de selos em material apreendido põe provas em causa"

- "Madeira. Adiar moção de censura contraria regras do parlamento"

No Jornal de Notícias:

- "Grávida abdica do filho após aterragem forçada para parto"

- "Ministra da Saúde admite sair"

- "Inglaterra. Adeptos do Man. United depositam toda a fé em Amorim"

- "Liga. Treinador há mais tempo no clube só tem oito meses de casa"

- "Portugueses cada vez mais em impostos às câmaras"

- "Penafiel. Marido ciumento dispara três tiros contra mulher"

- "Gondomar. Quartel dos Bombeiros de Valbom mete água"

- "Alemanha. Eleições antecipadas a 23 de fevereiro"

No Diário de Notícias:

- "INEM precisa de mais 1100 técnicos para funcionar sem falhas"

- "Prédio no centro de Lisboa vai ser a sede de várias entidades públicas brasileiras"

- "Habitação. Incumprimento nas rendas aumentou de forma significativa, mas despejos estagnaram"

- "OE2025. NATO e reforço de guardas prisionais vão marcar audições da Defesa e Justiça"

- "Miguel Bastos Pereira, investigador. Uma infância desacompanhada e de pobreza extrema pode levar a uma vida de crime?"

- "Estudo. Sem 'fórmulas milagrosas', Sintra é número um no 'ranking' financeiro"

- "Futebol. Só três treinadores na 'Premier League' têm mais troféus que Amorim"

No Negócios:

- "Taxas cobradas pela Anacom às telecom são inconstitucionais"

- "Revolta popular deixa Moçambique paralisado"

- "Sustentabilidade 20/30. Pedro Vale, CEGID, vice-presidente de Engenharia para IA. 'A aplicação da IA generativa' à gestão 'está a começar'"

- "Lucros do PSI estreiam-se acima de seis mil milhões"

- "Mulheres reformam-se com 58% do salário"

No O Jornal Económico:

- "Alemanha vai a eleições em fevereiro ameaçada pelas tarifas americanas"

- "CES critica falta de ambição na saúde, ensino superior e educação"

- "Novo aeroporto faz disparar preços das casas 67% em Alcochete"

- "Cristina Ferreira é das mais poderosas do Entretenimento"

- "Visa vai equiparar influencers a PME e permitir-lhes acesso a serviços"

- "ActivoBank torna transferências digitais gratuitas, mas cobra por apoio"

- "Angola tem apoios para investidores privados no turismo"

No Record:

- "Sporting. João visto à lupa. Como pensa, treina e joga o novo técnico dos leões"

- "Benfica. Águias querem devolver Kaboré. Lateral pode regressar ao City em janeiro"

- "FC Porto. Defesa cede nos grandes jogos"

- "Noite negra foi há um ano. Saiba o que mudou desde a polémica AG"

No O Jogo:

- "Desprotegido. Desde que assumiu a baliza do FC Porto, Diogo Costa nunca fora obrigado a tantas intervenções. Defesas: média superior a duas por jogo é a mais alta das quatro temporadas"

- "Efeméride: AG que mudou a vida dos azuis e brancos foi há um ano"

- "Sporting. Com a bênção do plantel. João Pereira dá hoje primeiro treino e Daniel Bragança garante que escolha foi bem recebida pela equipa"

- "'Oxalá, oxalá', respondeu Araújo sobre a hipótese City"

- "Internacional. Entusiasmo por Amorim"

- "Benfica. Akturkoglu vive sonho na Luz"

- "Braga. 'Época não está a correr bem'. Salvador crítico mas otimista quanto ao futuro"

- "Andebol. Martim Costa melhor jovem da Europa"

E no A Bola:

- "Encantado com a Luz. Akturkoglu chegou, viu e venceu"

- "'Emocionei-me muito quando toda a gente me aplaudiu de pé'"

- "'Kokçu faz-me sentir muito confortável em campo'"

- "António Simões não hesita no elogio depois das críticas anteriores. 'Bruno Lage foi inteligente e respeitou a História'"

- "Sporting. Dia 1 de João Pereira"

- "Leões revelam tudo sobre mercado de verão"

- "FC Porto. Pedro Silva, diretor de performance, aposta em 'crescimento sustentável'"

- "Seleção. 'Poder jogar como central é mais-valia'. Nuno Mendes"

- "Entrevista A Bola. José Pereira (ANTF) assume voto em Pedro Proença para a FPF"

- "Liga Betclic. Daniel Ramos vai substituir Vítor Campelos no Aves SAD"