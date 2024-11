DRS recomenda estilo de vida saudável para reduzir risco de diabetes

No âmbito do Dia Mundial da Diabetes, que se assinala a 14 de Novembro, a Direcção Regional de Saúde emitiu uma nota onde deixa algumas recomendações que visam a redução do risco individual de diabetes. No fundo, o objectivo é que se siga um estilo de vida saudável.

Por isso, deve alcançar e manter um peso corporal saudável; manter-se fisicamente activo com pelo menos 30 minutos de exercício moderado por dia; reforçar o consumo de frutas e legumes frescos, cereais integrais e leguminosas, evitando a ingestão de produtos com elevado teor de açúcares, sal e gorduras saturadas; não fumar e limitar o consumo de bebidas alcoólicas.

"A DRS associa-se ao Dia Mundial da Diabetes, convidando todas as pessoas a priorizar o seu bem-estar e a adotar um estilo de vida saudável", indica.

O Dia Mundial da Diabetes foi estabelecido em 1991 pela Federação Internacional da Diabetes (FID) com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS) em resposta às crescentes preocupações sobre a ameaça económica e à saúde representada pela diabetes, sendo reconhecida pela Organização das Nações Unidas através da Resolução 61/255 da Assembleia Geral, a 20 de dezembro de 2006.

Em Portugal, e segundo o relatório anual do Observatório Nacional da Diabetes (2023), em 2021 a prevalência estimada da Diabetes na população portuguesa com idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos (7,8 milhões de indivíduos) foi de 14,1%, correspondendo a cerca de 1,1 milhões de portugueses neste grupo etário que tem Diabetes.

'Diabetes e Bem-estar' é o tema da campanha da FID para o triénio 2024-2026. Por outro lado, em 2024, a OMS propõe o tema 'Quebrando Barreiras, Colmatando Lacunas', sustentando o compromisso de reduzir o risco de diabetes e de garantir que todas as pessoas diagnosticadas com a doença tenham acesso a tratamento e cuidados equitativos, abrangentes, acessíveis e de qualidade.