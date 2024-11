Presidente do ISSM recusa traçar cenários sobre possibilidade de falhar financiamento do PRR

Micaela de Freitas assumiu que o edifício do Lar Bela Vista está degradado, muito também por causa da maresia. Este é um edifício está sob tutela de Direcção Regional de Património, sendo que a Região tem plenos direitos sobre o mesmo.

Questionada por Isabel Garcês sobre a possibilidade da não aprovação da candidatura ao PRR, a presidente do ISSM diz que essa é uma não questão pois, neste momento, não está em causa. Anteriormente, nesta comissão, já tinha referido que a intervenção no edifício depende do PRR.

A presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Micaela de Freitas, está a ser ouvida no âmbito de uma audição parlamentar convocada pela 7.ª Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude que visa esclarecer questões relacionadas com o Estabelecimento Bela Vista, no Funchal.