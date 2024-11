A reflexão do presidente do Governo Regional na sessão solene de abertura do Curso Intensivo de Segurança e Defesa, que decorre no Funchal, destacou a importância daquilo "que se fala pouco nos dias de hoje que é a geopolítica".

Para Miguel Albuquerque "a Geopolítica será determinante para o futuro do país e da Europa".

Em causa a actual conjuntura internacional completamente diferente do registado na segunda metade do século passado e primeiros decénios deste século.

E porque "o poder é algo que não desaparece da conjuntura mundial", mesmo que se tente pregar boas intenções e a moral, Albuquerque conclui que o poder económico está associado ao poder militar, seja este exercido directamente ou através de coacção.

Na 'aula' de Geopolítica dada aos presentes, criticou o "lunático" ex-presidente da União Europeia pelas políticas utópicas que quis implementar.

Apontou ainda a "desunião" que diz existir na Europa por culpa da falta de liderança.

A VIII edição do Curso Intensivo de Segurança e Defesa (CISEDE), a decorrer na Região entre hoje e a próxima quarta-feira, conta com o alto patrocínio do Governo Regional e visa promover o aprofundamento do conhecimento dos cidadãos sobre as temáticas da segurança e da defesa, no âmbito nacional e internacional.

Este Curso Intensivo de Segurança e Defesa tem formato modular, é repartido em três módulos. O 1º e o 3º módulo em regime presencial no Auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico, no Funchal, e o 2º módulo através de plataforma digital Zoom, em sala virtual do Instituto de Defesa Nacional.

Os módulos são subordinados aos seguintes temas: 'O Quadro Geral de Segurança e Defesa'; 'A Política de Defesa Nacional'; 'A Realidade Regional no domínio da Segurança e Defesa', respectivamente.

O 1º módulo do curso realiza-se entre hoje a próximo quarta-feira, Novembro, antecedida da sessão solene de abertura, presidida pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, cerimónia realizada no Salão Nobre do Governo Regional da Madeira.

A realização dos dois módulos seguintes está prevista acontecer nos meses de Janeiro e Março de 2025, respectivamente.

O Instituto de Defesa Nacional convida anualmente organismos da administração central, regional ou local, das Forças Armadas, das Forças e Serviços de Segurança, bem como entidades e instituições representativas da sociedade civil para designarem colaboradores para a frequência do CISEDE.