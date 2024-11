Saldo da balança comercial está positivo em 66,5 milhões de euros

"De acordo com os dados preliminares referentes aos primeiros nove meses de 2024, o saldo da balança comercial da RAM com o estrangeiro registou um superavit de 66,5 milhões de euros, superior ao do período homólogo (40,0 milhões de euros)"m informa hoje a Direcção Regional de Estatística da Madeira.

"Isto traduz uma taxa de cobertura das importações pelas exportações de 132,3%, mais alta que a registada nos primeiros nove meses de 2023, que se fixou em 119,0%", acrescenta.

"No período em referência, o total de exportações de empresas com sede na RAM atingiram os 272,6 milhões de euros, tendo aumentado 8,7% face aos primeiros nove meses de 2023, enquanto as importações rondaram os 206,1 milhões de euros, valor inferior em 2,2% comparativamente ao mesmo período do ano precedente", especifica a DREM.

Que destaca ainda que de Janeiro a Setembro de 2024, "a maioria da saída de bens destinou-se a países terceiros (55,9% do total), enquanto do lado das importações manteve-se a preponderância dos países da União Europeia (82,2%)", conclui.