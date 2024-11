Localizados 118 imigrantes que desembarcaram no sábado nas ilhas Baleares em Espanha

A delegação do Governo espanhol nas ilhas Baleares identificou no sábado 118 migrantes que chegaram ao arquipélago a bordo de seis barcos, numa semana em que chegaram às ilhas 48 embarcações com 814 ocupantes, revelaram hoje as autoridades.

Na madrugada de sábado, a Guarda Civil de Formentera intercetou um grupo de 15 pessoas de origem do Magrebe, no noroeste da África, que inclui Marrocos, Argélia e Tunísia, aparentemente em bom estado de saúde, na zona de s'Estufador, informou a delegação do Governo espanhol.

Outros 11 migrantes foram localizados na zona leste de Formentera por volta das 08:00 locais, depois de terem chegado à ilha naquele que seria o segundo barco do dia.

A nove milhas a sul de Cabrera, em Maiorca, foi encontrado às 10:00 de sábado um barco com 20 pessoas e, uma hora depois, também a sul de Cabrera, foi avistado outra embarcação com 23 migrantes.

O Serviço Marítimo da Guarda Civil e Resgate Marítimo também interveio na tarde de sábado na localização de 17 pessoas de origem do Magrebe num barco intercetado a oito quilómetros a sul do arquipélago de Cabrera, em Maiorca.

Além disso, por volta das 20:00 de sábado, o Resgate Marítimo encontrou o sexto barco do dia nas ilhas Baleares, localizado a 10 milhas de Formentera, com 13 pessoas a bordo de origem norte-africana.

Tendo como capital Palma de Maiorca, o arquipélago das Baleares está situado no centro-oeste do Mediterrâneo Ocidental e é composto por quatro ilhas principais, designadamente Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera, e diversas ilhotas.

O porta-voz do Governo das Baleares, Antoni Costa, exigiu esta sexta-feira ao Governo nacional uma alteração na política de imigração para impedir a entrada de barcos da Argélia nas ilhas.

Até ao momento, este ano, pelo menos 4.694 migrantes chegaram ao arquipélago das Baleares em 284 embarcações, segundo a contagem da agência de notícias espanhola EFE.

Em 2023, chegaram às ilhas Baleares 128 barcos com um total de 2.278 migrantes.