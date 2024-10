Rússia abre mais dois processos-crime contra jornalistas estrangeiros

O Serviço Federal de Segurança (FSB) da Rússia anunciou hoje a abertura de processos-crime contra dois jornalistas estrangeiros, um suíço e uma francesa, por entrarem ilegalmente na região fronteiriça de Kursk, onde a Ucrânia tem conquistado território.

Com estes dois novos processos, eleva-se para 14 o total de jornalistas sob investigação na Rússia por este motivo, desde agosto passado, adiantou a EFE.

"O FSB iniciou e investiga processos penais contra os jornalistas Kurt Pelda, do grupo de comunicação social suíço CH Media, e Catherine Norris Trent, do canal France 24, que cruzaram ilegalmente a fronteira estatal da Rússia na região de Kursk", região onde as forças ucranianas têm em curso uma operação militar, indicou o organismo federal em comunicado.

O FSB afirmou que desde o início da incursão ucraniana na região fronteiriça, que começou a 06 de agosto, já abriu processos penais contra um total de 14 jornalistas estrangeiros, que podem ser condenados a penas de prisão até cinco anos.

O caso mais recente teve lugar a 27 de setembro, quando o FSB abriu uma investigação contra os jornalistas norte-americanos da cadeia de televisão ABC e a um jornalista romeno, do HotNews.

Entre os visados pelos processos criminais estão também jornalistas da CNN (EUA), Deutsche Welle (Alemanha) e RAI (Itália), contra alguns dos quais já foi emitido mandado de captura.

A Rússia já tinha alertado que sancionaria todos os atravessamentos ilegais de fronteira por jornalistas estrangeiros e que não deixaria esses atos sem resposta.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo recordou, por seu lado, que os representantes dos media estrangeiros devem ter uma acreditação para trabalhar no país.

Em Kursk está em curso uma operação antiterrorista, decretada pelas autoridades russas, para lutar contra as forças ucranianas.