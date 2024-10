Presidente do Brasil recebe domingo primeiros 229 resgatados do Líbano

O Presidente do Brasil recebe no domingo os primeiros 229 brasileiros resgatados do Líbano no primeiro voo de repatriamento que descolou hoje de Beirute, segundo um comunicado do Palácio do Planalto.

A Presidência brasileira anunciou que "o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe neste domingo, 06 de outubro, os brasileiros resgatados no primeiro voo de repatriação da zona de conflito no Líbano".

A chegada da aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira, à Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos está prevista para as 10:00 deste domingo [14:00 em Lisboa], horário sujeito a alterações em função das condições de voo.

"Essa é a primeira chegada da operação Raízes do Cedro, que decolou na tarde deste sábado de Beirute, trazendo 229 pessoas e três animais domésticos" a bordo, sublinha o Planalto.

Segundo a Revista Brasil.Já em Portugal, o avião da Força Aérea brasileira estava previsto aterrar em Lisboa hoje, numa escala que se prevê seja para reabastecimento.

Já a Austrália, a China e a Coreia do Sul concluíram hoje um primeiro processo de evacuação do Líbano de mais de 500 dos seus cidadãos, no contexto da invasão do exército israelita e da intensificação dos confrontos com as milícias do Hezbollah.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China confirmou que 215 cidadãos "foram resgatados em segurança do Líbano", de acordo com um comunicado divulgado hoje pela agência noticiosa oficial chinesa Xinhua.

O exército sul-coreano também completou hoje o seu primeiro voo de repatriamento do Líbano, com o regresso de 96 cidadãos.

O avião de transporte militar KC-330 aterrou na base aérea de Seongnam, a sul de Seul, capital do país, por volta das 00:50 desta manhã, de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros divulgado pela agência noticiosa oficial sul-coreana Yonhap.

Entre estes repatriados encontra-se, segundo a agência de notícias espanhola EFE, um cidadão libanês, familiar de um dos sul-coreanos que regressou ao país, ambos pertencentes a um grupo em que 30% dos seus elementos são menores.

Por último, o primeiro de dois aviões fretados pelo Governo australiano para transportar mais de 500 cidadãos durante este fim de semana aterrou no Chipre também hoje.

O primeiro voo aterrou esta tarde com 229 cidadãos australianos, residentes permanentes e respetivas famílias, segundo a Ministra dos Negócios Estrangeiros australiana, Penny Wong.