'Madeira a Vespar' junta mais de 100 vespas em passeio marcado pela animação

A terceira edição do projecto 'Madeira a Vespar' foi hoje para a estrada, estando a ser um dia marcado pela animação. A partida deu-se da Praça do Povo, juntando cerca de 120 vespas, que rumaram a Câmara de Lobos.

A paragem seguinte foi na Serra de Água, para um lanche volante, que ficou marcado pela grande animação entre todos os participantes e com a actuação do Buzico.

O programa contempla a passagem pela Ponta do Pargo, Paul do Mar, Jardim do Mar, Calheta, Ribeira Brava e Quinta Prediclub no Funchal. Após o passeio, haverá arraial madeirense.